Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров на YouTube

Клип рейв-группы Little Big из Санкт-Петербурга на песню Go Bananas набрал больше 100 миллионов просмотров на YouTube. Это четвертый ролик музыкального коллектива, получивший такой сногсшибательный результат.

«Клип Go Bananas набрал 100,000,000 просмотров. Это уже четвертая работа Little Big, преодолевшая по просмотрам стомиллионный рубеж!» — говорится в сообщении на официальной странице группы во «ВКонтакте».

На момент написания новости, клип Go Bananas посмотрели почти 100,5 миллиона раз. Ролик был выпущен пять месяцев назад. Ранее рубеж в 100 миллионов просмотров также преодолели клипы I’m OK (сейчас 112 миллионов), Faradenza (226 миллионов) и Skibidi (403 миллиона). По словам лидера группы Little Big Ильи Прусикина, клип Skibidi — самый просматриваемый русский видеоролик на YouTube.

Как напоминает URA.RU, группа Little Big должна была представлять Россию на «Евровидение-2020». После отмены песенного конкурса из-за пандемии коронавируса группа выпустила новую версию клипа на песню I’m OK. Видео артисты сняли на кухне.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробный материал о петербургской группе Little Big: как «раздолбаи из народа» пробились на «Евровидение», обошли Ольгу Бузову и почему солист Илья Прусикин едва не потерял семью.