«Не делай добра», или почему безотказные женщины часто бывают одиноки

Безотказность женщины — верный путь к одиночеству, уверяют психологи. Конечно, мужчинам приятно, когда вторая половинка готова на любые подвиги и смелые эксперименты. Но если дело касается серьезных отношений, то важно вовремя сказать «нет». Причем не любимому человеку, а окружающим. Иначе — велик риск остаться не у дел, пишет Femmie.ru.

Никакой уверенности в партнерше

В подсознании каждого мужчины заложен инстинкт: «Женщина моя и больше ничья». Но может ли принадлежать одному человеку дама, готовая часами посвящать себя проблемам окружающих и слушать слезливые истории коллег по работе и сомнительных друзей? Ответ очевиден. Чтобы не стать жертвой упреков в неверности и не встревать в бесконечные скандалы, лучше вовремя расставить приоритеты.

Не учите меня жить

Безотказная женщина, сама того не понимая, привыкла жить проблемами других. Она с удивительным героизмом помогает людям преодолевать препятствия и пытается привлечь к этой миссии любимого мужчину. Зачастую, против его воли.

Понимая, что упреками и ультиматумами кавалера не сдвинуть с места, барышня начинает медленно «капать ему на мозги». Такая тактика, уверяют психологи, неизбежно ведет к расставанию.

Бесконечная трата денег и сил

Благородство — это хорошо. Но только не в случае, когда из-за спонтанных действий безотказной женщины страдает вся ее семья. Очень часто такие дамы переводят все накопленные средства во всевозможные фонды помощи людям и животным, при этом забывая, что до зарплаты супруга еще полмесяца, а кормить детей нужно сегодня. Помните: всему есть предел.

Сцены ревности и скандалы «без повода»

Согласитесь, не очень приятно, когда в ваш единственный выходной любимый человек уехал к маме на дачу солить помидоры или утешать друга, которого бросила вторая половинка? Примерно то же самое регулярно испытывает мужчина, пребывая в отношениях с покладистой дамой.

Ее главная проблема — неумение сказать «нет» друзьям и родственникам, когда это действительно необходимо. В результате получив отказ на просьбу провести несколько часов только вдвоем, мужчина скорее предпочтет расстаться с неугомонной барышней, чем повторять сказанное дважды.

Последняя капля

Многие дамы уверены, что их покладистость и безотказность — залог долгой семейной жизни. Однако это — большое заблуждение. В парах, где женщина соглашается со всем, что сказал мужчина и безропотно ему повинуется, скандалы случаются почти ежедневно.

Психологи уверяют: представителей сильного пола буквально бесит тот факт, что перед ними бедная овечка, а не взрослая женщина, готовая ответить за слова и поступки. Так, в порыве очередной ссоры она вновь будет тихонько плакать в сторонке, ну а мужчина… захлопнет дверь и отправится на поиски зрелой партнерши.

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