Глава Минздрава назвал причину возможной второй волны пандемии коронавируса
Михаил Мурашко предупредил, что вирус будет циркулировать некоторое время.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen, Michael Weber, Fushion Medical Animation, Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop; ТАСС / Савостьянов Сергей
Вторая волна заболеваемости коронавирусом возможна, если не будет создан популяционный иммунитет. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире одного из федеральных телеканалов.
«Если не создадим популяционного иммунитета, то вторая волна может быть, конечно, да. Это может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет», — сказал глава ведомства.
Популяционный (коллективный) иммунитет (англ. herd immunity — стадный иммунитет) подразумевает такое состояние здоровья среди населения, когда при появлении возбудителя инфекционной болезни не происходит лавинообразного роста заболевших.
Ранее Михаил Мурашко заявил, что часть ограничений сохранится до появления вакцины от коронавируса.
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