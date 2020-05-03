Глава Минздрава: часть ограничений по коронавирусу сохранится до появления вакцины
Михаил Мурашко подчеркнул, что противоэпидемический режим должен сниматься поэтапно.
Фото: Известия / Дмитрий Коротаев
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что часть ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19, сохранятся вплоть до появления вакцины или эффективных лекарств от нее.
«Конечно же, ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», — сказал Мурашко в эфире одного из федеральных телеканалов.
Министр подчеркнул, что противоэпидемический режим нужно ослаблять поэтапно, чтобы не было еще одной волны заболевших COVID-19.
«Если не создадим популяционного иммунитета, то вторая волна может быть, конечно, да. Это может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет», — добавил глава Минздрава.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в российском Минздраве напомнили о риске роста смертности при нарушении режима самоизоляции. С предупреждением выступил главный кардиолог страны Сергей Бойцов.
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