Российская певица Бьянка выложила на своей странице в Instagram провокационные фото. На двух снимках знаменитость предстала сидящей на унитазе со спущенными штанами во время чаепития.

«Опа! Наслаждение», — подписала фотографии Бьянка, добавив хэштеги «толчок», «самоизоляция» и другие.

Instagram @biankarnb

Поклонники раскритиковали королеву русского народного R& B. В комментариях пользователи пишут, что людям не пристало гордиться такого рода «наслаждениями». Некоторые отмечают, что певица просто устала от длительной самоизоляции.

«Как же это не по-людски: жрать и гадить одновременно. Удел животных»;

«Наслаждение? Нюхать свое г**** и при этом кушать?! Вы что там сдурели?»;

«Шизует Бьянка»;

«Шла 13459997 неделя карантина», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети раскритиковали песню Бьянки о коронавирусе. В композиции под названием «Пандемия» слышен звук кашля.