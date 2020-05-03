«Вы сдурели?» — Бьянку раскритиковали за чаепитие на унитазе со спущенными штанами
Два провокационных снимка королева русского народного R&B опубликовала в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @biankarnb
Российская певица Бьянка выложила на своей странице в Instagram провокационные фото. На двух снимках знаменитость предстала сидящей на унитазе со спущенными штанами во время чаепития.
«Опа! Наслаждение», — подписала фотографии Бьянка, добавив хэштеги «толчок», «самоизоляция» и другие.
Поклонники раскритиковали королеву русского народного R& B. В комментариях пользователи пишут, что людям не пристало гордиться такого рода «наслаждениями». Некоторые отмечают, что певица просто устала от длительной самоизоляции.
«Как же это не по-людски: жрать и гадить одновременно. Удел животных»;
«Наслаждение? Нюхать свое г**** и при этом кушать?! Вы что там сдурели?»;
«Шизует Бьянка»;
«Шла 13459997 неделя карантина», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети раскритиковали песню Бьянки о коронавирусе. В композиции под названием «Пандемия» слышен звук кашля.
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