Песню Бьянки о коронавирусе с записью кашля раскритиковали в сети

Певица Бьянка представила на суд публики новую песню под названием «Пандемия». Композиция посвящена распространению нового типа коронавируса. Число жертв этого вируса исчисляется тысячами по всему миру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #пандемия #бьянка Публикация от Bianka ✌️ (@biankarnb) 17 Мар 2020 в 12:01 PDT

Однако у слушателей композиция вызвала негативные впечатления. Поводом для критики стал звук кашля. По мнению фолловеров, это творческое решение не уместно на фоне ситуации в мире.

«Вы считаете это уместно в нынешней ситуации?» — задали вопрос певице юзеры.

ВОЗ обозначила 11 марта вспышку нового коронавируса как пандемию. Среди зараженных — 160 тысяч человек из более чем 150 стран, порядка шести тысяч заболевших скончались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в старом выпуске «Городка» увидели предвестие карантина в связи с коронавирусом.