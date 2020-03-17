Песню Бьянки о коронавирусе с записью кашля раскритиковали в сети

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Нюра Незванова
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Певица представила композицию под названием «Пандемия».

Фото: Instagram @biankarnb

Тема:
Эпидемия коронавируса

Певица Бьянка представила на суд публики новую песню под названием «Пандемия». Композиция посвящена распространению нового типа коронавируса. Число жертв этого вируса исчисляется тысячами по всему миру.

 
 
 
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#пандемия #бьянка

Публикация от  Bianka ✌️ (@biankarnb)

Однако у слушателей композиция вызвала негативные впечатления. Поводом для критики стал звук кашля. По мнению фолловеров, это творческое решение не уместно на фоне ситуации в мире.

«Вы считаете это уместно в нынешней ситуации?» — задали вопрос певице юзеры.

ВОЗ обозначила 11 марта вспышку нового коронавируса как пандемию. Среди зараженных — 160 тысяч человек из более чем 150 стран, порядка шести тысяч заболевших скончались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в старом выпуске «Городка» увидели предвестие карантина в связи с коронавирусом.

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