«Время неумолимо»: фанаты не узнали постаревшего Андрея Губина на последних фото

Снимки с популярным в 1990-х певцом выложила в Instagram одна из его знакомых.

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Фото, видео: Instagram @ulianakarakoz, ТАСС /Яцина Владимир

Фанаты не узнали популярного в 1990-е годы поп-исполнителя Андрея Губина на последних фотографиях. Снимки с ним выложила в Instagram одна из его знакомых, композитор Ульяна Каракоз.

«Наконец, Андрюша до нас добрался! Хорошо провели время! Все будет хорошо!» — подписала знакомая Губина два фото с певцом.

Кроме них, на одном из снимков также запечатлен близкий друг и саунд-продюсер певца Тарас Ващишин. Судя по всему, Губин встретился с близкими 30 апреля, когда отмечал свой 46-й день рождения.

Instagram @ulianakarakoz

Фото разошлись по фанатским группам. В комментариях поклонники Губина пишут, что их кумир выглядит сильно постаревшим. Кто-то, наоборот, считает, что возраст певцу только к лицу. Многие призывают артиста снова вернуться на сцену.

«Время неумолимо»;

«Такой грустный и усталый взгляд у Андрея»;

«Андрей определенно именно тот мужчина, которому возраст к лицу»;

«Андрею надо на сцену»;

«Андрей, быстрее выходи на сцену!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Губин активно занимается спортом перед возвращением на сцену. Продюсер певца утверждает, что звезда 90-х готов порадовать поклонников новыми песнями.

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