«Время неумолимо»: фанаты не узнали постаревшего Андрея Губина на последних фото
Снимки с популярным в 1990-х певцом выложила в Instagram одна из его знакомых.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
Путин присвоил звание Герой Труда пятерым россиянам
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая
«Так держать!» — Фадеев похудел за месяц еще на десять килограммов
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @ulianakarakoz, ТАСС /Яцина Владимир
Фанаты не узнали популярного в 1990-е годы поп-исполнителя Андрея Губина на последних фотографиях. Снимки с ним выложила в Instagram одна из его знакомых, композитор Ульяна Каракоз.
«Наконец, Андрюша до нас добрался! Хорошо провели время! Все будет хорошо!» — подписала знакомая Губина два фото с певцом.
Кроме них, на одном из снимков также запечатлен близкий друг и саунд-продюсер певца Тарас Ващишин. Судя по всему, Губин встретился с близкими 30 апреля, когда отмечал свой 46-й день рождения.
Фото разошлись по фанатским группам. В комментариях поклонники Губина пишут, что их кумир выглядит сильно постаревшим. Кто-то, наоборот, считает, что возраст певцу только к лицу. Многие призывают артиста снова вернуться на сцену.
«Время неумолимо»;
«Такой грустный и усталый взгляд у Андрея»;
«Андрей определенно именно тот мужчина, которому возраст к лицу»;
«Андрею надо на сцену»;
«Андрей, быстрее выходи на сцену!» — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Губин активно занимается спортом перед возвращением на сцену. Продюсер певца утверждает, что звезда 90-х готов порадовать поклонников новыми песнями.
Читайте также
87%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?