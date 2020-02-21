Губин занимается спортом перед возвращением на сцену

Готовность Андрея Губина выйти на сцену вновь подтвердил его саунд-продюсер Тарас Ващишин. В интервью изданию Собеседник.ru представитель певца рассказал, что тот постоянно занимается спортом, работает над новым материалом и вопреки слухам о его болезненном состоянии чувствует себя хорошо.

Ранее сам Губин отрицал слова Ващишина о планах вернуться в шоу-бизнес. Теперь продюсер объясняет, что это заявление артист сделал специально, чтобы не привлекать к себе внимание прессы и назойливых фанатов. По его словам, это мешает звезде сосредоточиться на записи песен.

«Дела у Андрея обстоят нормально, идет работа. Но разглашать я особо ничего не могу, потому что Андрею это мешает заниматься творчеством. Когда у него будет что-то готово, он обязательно это покажет», — обещал Ващишин.

Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер Губина ответил на слухи о его невозвращении.