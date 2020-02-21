Губин занимается спортом перед возвращением на сцену
Продюсер певца подтвердил, что звезда 90-х в хорошей физической форме и готов порадовать поклонников новыми песнями.
Фото: Instagram @tarasbeat
Готовность Андрея Губина выйти на сцену вновь подтвердил его саунд-продюсер Тарас Ващишин. В интервью изданию Собеседник.ru представитель певца рассказал, что тот постоянно занимается спортом, работает над новым материалом и вопреки слухам о его болезненном состоянии чувствует себя хорошо.
Ранее сам Губин отрицал слова Ващишина о планах вернуться в шоу-бизнес. Теперь продюсер объясняет, что это заявление артист сделал специально, чтобы не привлекать к себе внимание прессы и назойливых фанатов. По его словам, это мешает звезде сосредоточиться на записи песен.
«Дела у Андрея обстоят нормально, идет работа. Но разглашать я особо ничего не могу, потому что Андрею это мешает заниматься творчеством. Когда у него будет что-то готово, он обязательно это покажет», — обещал Ващишин.
Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер Губина ответил на слухи о его невозвращении.
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