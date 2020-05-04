«На папочку похожа!» — В сети обсуждают повзрослевшую дочь Абдулова
13-летняя наследница актера набирает популярность среди кинематографистов и пользователей Instagram.
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Фото, видео: Instagram @zhenya_abdulova
Повзрослевшая дочь Александра Абдулова все больше привлекает внимание пользователей Instagram. По мнению многих, 13-летняя Евгения преобразилась за то время, что поклонники актера ее не видели. Как уточняет портал Teleprogramma.pro, вдова народного артиста Юлия Абдулова (Мешина) редко появляется на публике с дочерью. Поэтому ее страница в микроблоге — чуть ли не едиснвтенная возможность увидеть девочку и выразить ей восхищение.
«Красавица! На папочку похожа!»
«Чудесная девочка, красивая, Александр гордился бы»;
«Взгляд как у отца. Как быстро идет время, совсем взрослая», — пишут ее подписчики.
Женя привлекает внимание как зрителей, так и кинематографистов. Говорят, у малышки большое будущее. Так, режиссер Алла Сурикова отмечает, что она не только внешне похожа на своего отца, но и унаследовала актерский талант. Девочка снялась в ее фильме «Любовь и сакс». Этот опыт стал ее первой большой ролью и, возможно, открыл ей дорогу к успеху.
Ранее 5-tv.ru писал, что певица Азиза призналась в любовной связи с актером Александром Абдуловым.
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