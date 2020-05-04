Повзрослевшая дочь Александра Абдулова все больше привлекает внимание пользователей Instagram. По мнению многих, 13-летняя Евгения преобразилась за то время, что поклонники актера ее не видели. Как уточняет портал Teleprogramma.pro, вдова народного артиста Юлия Абдулова (Мешина) редко появляется на публике с дочерью. Поэтому ее страница в микроблоге — чуть ли не едиснвтенная возможность увидеть девочку и выразить ей восхищение.

«Красавица! На папочку похожа!»

«Чудесная девочка, красивая, Александр гордился бы»;

«Взгляд как у отца. Как быстро идет время, совсем взрослая», — пишут ее подписчики.

Instagram @zhenya_abdulova

Женя привлекает внимание как зрителей, так и кинематографистов. Говорят, у малышки большое будущее. Так, режиссер Алла Сурикова отмечает, что она не только внешне похожа на своего отца, но и унаследовала актерский талант. Девочка снялась в ее фильме «Любовь и сакс». Этот опыт стал ее первой большой ролью и, возможно, открыл ей дорогу к успеху.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Азиза призналась в любовной связи с актером Александром Абдуловым.