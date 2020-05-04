13-летняя наследница актера набирает популярность среди кинематографистов и пользователей Instagram.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @zhenya_abdulova

Повзрослевшая дочь Александра Абдулова все больше привлекает внимание пользователей Instagram. По мнению многих, 13-летняя Евгения преобразилась за то время, что поклонники актера ее не видели. Как уточняет портал Teleprogramma.pro, вдова народного артиста Юлия Абдулова (Мешина) редко появляется на публике с дочерью. Поэтому ее страница в микроблоге — чуть ли не едиснвтенная возможность увидеть девочку и выразить ей восхищение.

«Красавица! На папочку похожа!»

«Чудесная девочка, красивая, Александр гордился бы»;

«Взгляд как у отца. Как быстро идет время, совсем взрослая», — пишут ее подписчики.

Instagram @zhenya_abdulova

Женя привлекает внимание как зрителей, так и кинематографистов. Говорят, у малышки большое будущее. Так, режиссер Алла Сурикова отмечает, что она не только внешне похожа на своего отца, но и унаследовала актерский талант. Девочка снялась в ее фильме «Любовь и сакс». Этот опыт стал ее первой большой ролью и, возможно, открыл ей дорогу к успеху.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Азиза призналась в любовной связи с актером Александром Абдуловым.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:15
Дизайнер одежды: «Маска на долгие годы станет частью нашего гардероба»
1:25
«На папочку похожа!» — В сети обсуждают повзрослевшую дочь Абдулова
1:04
Трое детей попали в ДТП под Петербургом, взяв без спроса родительское авто
0:48
Затравленная в соцсетях Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии
0:26
В Москве истекает срок продления пропусков для поездок по работе
0:04
Федор-ляльник: что можно и нельзя делать 4 мая

Сейчас читают

Федор-ляльник: что можно и нельзя делать 4 мая
Стала известна дата подачи заявления Оксаны Самойловой на развод с Джиганом
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок