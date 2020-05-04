Иммунитет современного человека не оказывает вирусам должного сопротивления. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов. По словам врачей, в XXI веке взрослые и дети стали чаще болеть, инфекции протекают в организмах тяжелее, вызывая все больше осложнений.

Одна из основных причин уязвимости людей для инфекции — бесконтрольное применение антибиотиков. Они нужны для лечения бактериальных инфекций, но их частое употребление губит нормальную микрофлору организма — неотъемлемую часть иммунной системы. А множественные мутации генома вирусов делают их невосприимчивыми к антибиотикам.

В отличие от микроорганизмов на людей пагубно влияет и ухудшение окружающей среды. Загрязнение атмосферы, водоемов и почвы ведет к попаданию токсичных веществ в организм. В результате клетки иммунной системы человека неправильно реагируют на внешние факторы. В этом случае иммунитет людей становится уязвимым не только к новым вирусам, но и к хорошо известным патогенам.

Ученые принимают во внимание и глобальное потепление, из-за которого происходит таяние ледников. Вместе с ними могут оттаивать вирусы и споры микроорганизмов, образовавшиеся много лет назад. И неизвестно, сможет ли человеческий организм оказать им сопротивление.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВОЗ в пух и прах разнесла идею британцев о связи витамина D и коронавируса.

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