ВОЗ в пух и прах разнесла идею британцев о связи витамина D и коронавируса
Российские специалисты также отвергли избранную коллегами с Туманного Альбиона методологию.
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Фото, видео: ТАСС / MARTIAL TREZZINI, /Mark Avery, /Franck Castel, /Franck Castel, /Ахметов Вадим
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не видят никакого научного подтверждения теории британских ученых о взаимосвязи дефицита витамина D и ростом смертности от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу международной организации.
Ранее ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии изложили результаты своего исследования на портале Research Square, согласно которым чем ниже показатель среднего уровня витамина D у населения страны, тем выше показатель смертности от коронавируса.
Пресс-секретарь комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Петр Талантов заявил, что этот материал не указывает на влияние уровня витамина D в крови на вероятность заразиться коронавирусом или же умереть от COVID-19.
«Во-первых, это не публикация в рецензируемом научном журнале, а не прошедший рецензирование препринт, в котором можно написать все что угодно. Во-вторых, выбранная методология в принципе непригодна для ответа на поставленный вопрос», — заявил он.
По данным на вечер 3 мая, число выявленных инфицированных COVID-19 по всему миру — 3 525 425 человек. Болезнь унесла 246 401 жизней.
Ранее 5-tv.ru передавал, что клинические исследования вакцины от коронавируса в России начнутся в июле.
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