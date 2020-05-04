Что формирует у человека стойкий иммунитет к COVID-19

Стойкий иммунитет организма к коронавирусу формируется при протекании болезни в средней форме без чрезмерного использования медикаментов. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов.

По его словам, при слабом и крайне тяжелом течении болезни должный иммунитет может не сформироваться. В первом случае количества вируса в организме слишком мало, чтобы он счел его за опасную угрозу и выработал антитела. При крайне тяжелом течении организм находится в сильном стрессе, так что все его компенсаторные силы идут на поддержание жизни, а не на формирование защиты на будущее. В таких условиях организму не хватает белков для формирования антител.

Как добавил Ершов, предположительно иммунитет к COVID-19 может сохраняться два года. Как и в случае с заболеваниями типа острого респираторного синдрома. Однако коронавирус еще до конца не изучен.

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