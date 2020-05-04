Как распознать телефонного мошенника из «службы безопасности» банка?

Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин рассказал, как вычислить телефонного мошенника и не попасться на его уловки. По словам специалиста, любой звонок из банка лучше не принимать. Как только человек представляется сотрудником кредитной организации, желательно сразу вешать трубку.

«Это не может быть служба безопасности, которая, как правило, занимается более серьезными делами и не отслеживает списание по картам», — пояснил Янин в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, злоумышленники нередко попросят раскрыть номера карт, коды или попросить ввести их на непроверенных сайтах. В этом случае необходимо связаться с банком по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты, и проверить, действительно ли вам звонили его представители.

По мнению Янина, чаще всего от аферистов страдает старшее поколение. Для того, чтобы обезопасить родителей, бабушек и дедушек, он рекомендовал установить лимиты на операции по карте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские банки выявляют новые схемы мошенничества в условиях пандемии коронавируса.

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