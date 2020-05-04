«Маленькая леди»: Анна Кошмал показала, как она выглядела до карантина

Фанаты восхитились красотой актрисы на архивном снимке.

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Фото, видео: Instagram @smorkovkina

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал поделилась с подписчиками фотографией, сделанной в перерыве между съемками еще до карантина. Она выложила в своем профиле в Instagram снимок, где предстала перед подписчиками в нежном розовом платье и туфлях-лодочках на фоне грубых мотоциклов. Актриса призналась, что уже и не помнит, как выглядела до режима самоизоляции.

«Не помню уже когда последний раз видела себя такой в зеркале. Хотя, честно признаться, в домашней пижаме мне намного комфортней. И выгуливать ежедневно одни и те же любимые джинсы тоже кайфово (орфография и пунктуация сохранены — Прим.редакции)», — написала Анна Кошмал.

Instagram @smorkovkina

Актриса также добавила, что ее режим самоизоляции становится продуктивнее, и скоро она расскажет подписчикам, чему научилась за период карантина.

Фанаты Анны отметили, что образ девушке к лицу и поспешили закидать актрису комплиментами.

«Аня, Вы просто — бомба!!!»;

«Очень красивая и элегантная»;

«Просто восхитительна и вся светишься»;

«Маленькая леди», — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Кошмал пострадала после съемок в сериале «Сваты».

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