Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что речь идет о возможном поэтапном выходе из режима ограничительных мер.

Кремль анонсировал совещание Путина о снятии ограничений из-за коронавируса

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин 6 мая проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, запланировано обсуждение, в том числе рекомендаций по поэтапному выходу из режима ограничений.

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», — сообщил Песков.

Ранее Путин поручил правительству совместно с Роспотребнадзором к 5 мая подготовить варианты последовательных шагов выхода из ограничительных мер по коронавирусу с 12 мая, напоминает ФАН.

Как передавал 5-tv.ru, в России за сутки выявлено 10 581 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Тема:
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