В Тюмени нашли дезертира, сбежавшего из военной части 15 лет назад

В Тюмени следователи отыскали сбежавшего 15 лет назад из воинской части солдата. Уважительных причин для совершения самовольного оставления части у него не было. Об этом сообщает 72.ru.

Мужчина пропал в 2004 году и все это время жил благодаря временным заработкам. Родственники дезертира были уверены, что он давно погиб.

Известно, что пропавший — уроженец Магадана. С момента оставления воинской части в 2004 году он проживал на территории Тюменской и Свердловской областей. Следователи отыскали его под Тюменью — там он не официально подрабатывал на одном из предприятий.

Мать и тетя мужчины приехали в Тюмень, чтобы увидеться с родственником спустя 15 лет. В военном следственном отделе СКР по Тюменскому гарнизону ЦВО сообщили, что уголовное дело в отношении дезертира прекращено.

Сейчас продолжаются поиски еще трех дезертиров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция задержала сбежавших из иркутской психбольницы уголовников.