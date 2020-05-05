Народная артистка СССР 22 апреля сообщила, что сильно заболела.

«Она совершенно здорова»: помощница Эдиты Пьехи рассказала о ее самочувствии

Фото: ТАСС / Александр Демьянчук

Тема:
Эпидемия коронавируса

Эдита Пьеха 22 апреля сообщила, что заболела. У нее была высокая температура и кашель. Однако артистка заверила, что коронавирус тут не причем. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Помощница Эдиты Пьехи Нина Чувашева рассказала, что врача артистке не вызывали, так как серьезных опасений насчет ее здоровья не было.

«Это просто не нужно, зачем дергать врачей? К тому же надо понимать, что Эдита Станиславовна живет не одна, нас четверо. И если бы речь шла о коронавирусе, то мы бы тоже им заразились. Мы все следим за здоровьем, регулярно измеряем температуру, и все в полном порядке», — отметила Нина Чувашева.

 На данный момент состояние певицы улучшилось, и она хорошо себя чувствует. 

«Она совершенно здорова: не чихает, не кашляет, температуры нет. Да и самая высокая за все эти дни была 37,3. Так что не верьте тем, кто пишет, что она якобы задыхается», — заверила Чувашева.

Нина Чувашева заверила, что певица и все жители дома усердно соблюдают режим самоизоляции и не выходят на улицу без лишнего повода. Продукты им привозит водитель раз в неделю. Его встречают в полной амуниции: маске и перчатках.  

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эдита Пьеха не верит в любовь и считает жизнь грустной.

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Тема:
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