Волейбол и прогулки с детьми: как жители Петербурга нарушают самоизоляцию

Власти города неоднократно предупреждали о необходимости соблюдать режим ограничений, так как пик коронавируса в России еще не достигнут.

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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Жители Петербурга в погожий майский день отказались соблюдать рекомендации властей по режиму самоизоляции, отправившись гулять на улицы, в том числе с детьми.

На кадрах, поступивших в распоряжение 5-tv.ru, видны волейбольные площадки, заполненные как игроками, так и многочисленными зрителями. Речи о какой-либо дистанции не идет — десятки людей находятся на довольно небольшой территории.

Кроме того, детские площадки переполнены малышами с родителями. Вдоль одной из рек многочисленные отдыхающие сидят возле воды.

Еще одним местом столпотворения стал Сад Дружбы, в котором во всю цветет сакура. Полюбоваться цветами в теплый день вышли десятки людей, несмотря на введенный в городе режим самоизоляции.

В России на всех уровнях уже неоднократно повторялось, что пик эпидемии коронавируса не пройден, а потому необходимо крайне ответственно отнестись к рекомендуемым эпидемиологическим мерам, в частности, соблюдать режим самоизоляции.

Ранее Минздрав предупреждал, что заболевания и смертность от COVID-19 напрямую связаны с нарушением самоизоляции.

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