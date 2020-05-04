Заболевания и смертность от COVID-19 напрямую связаны с нарушением самоизоляции

В Минздраве России заявили, что речи о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом еще не идет.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Выявление новых случаев заражения и даже летальные исходы от COVID-19 напрямую связаны с недостаточным соблюдением россиянами режима самоизоляции. Такое мнение высказал главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, подчеркнув, что России еще далеко до выхода на плато по заболеваемости коронавирусом.

«Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки. Мэр Москвы Собянин сказал, что мы прошли ¼ пути. Сложно сказать: ¼, 1/3 или ½, — но точно мы еще не добрались до пика», — заявил он.

По словам члена-корреспондента РАН, такая ситуация связана с отношением россиян к режиму самоизоляции.

«Говоря сегодня о проблемах, связанных с новыми случаями инфекции COVID-19, с новыми случаями госпитализации и даже с новыми случаями летальности пациентов с COVID-19 — это все связано с несоблюдением элементарных требований к населению оставаться дома», — подчеркнул он.

Авдеев привел в пример последствия негативного сценария развития ситуации с коронавирусом в Испании и Италии, когда системы здравоохранения обеих стран быстро исчерпали свои ресурсы на фоне роста смертности.

Пульмонолог напомнил россиянам о необходимости соблюдения условий эпидемиологического режима.

Ранее в МИнздраве назвали основные пути распространения коронавируса в России.

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Тема:
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