Собчак в маске из темной жижи порассуждала о женском уме и харизме

Телеведущая Ксения Собчак ошарашила подписчиков в Instagram, по крайней мере, одним из способов по уходу за собой. Супруга театрального режиссера Константина Богомолова наложила на лицо маску, что, в общем является обычной процедурой, однако цвет этого целебного вещества темного цвета.

Волосы Ксении, надевшей очки в красной оправе, покрывает шапочка для душа.

«На вопрос: „что важнее для женщины ум или харизма?“ я всегда отвечаю честно: Красота!» — подписала она снимок.

Instagram @xenia_sobchak

Поклонники разделились на два лагеря. Часть из них попыталась понять, что же на лице теледивы — черная глина или смесь фруктов? Однако большинство восхитились смелостью Ксении не бояться показать себя в столь неожиданном для публики виде, и отметили ее самоиронию.

«В Ксении удачно сочетаются все самые лучшие качества, присущие женщине!»

«Пойду и себе маску сделаю»

«Блондинка в шоколаде».

Среди более чем 73 тысяч лайков этот пост Собчак оценила и знаменитая модель Наталья Водянова.

Ранее Константин Богомолов опубликовал оригинальное фото супруги в тюльпанах.