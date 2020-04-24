Константин Богомолов выложил в своем профиле в Instagram новое фото Ксении Собчак. На переднем плане множество тюльпанов сквозь которые смотрит телеведущая. Виден только один ее глаз.

«Любимая и опасная в зарослях тюльпанов», — подписал фото Богомолов.

Instagram @konbog75

Режиссер часто выкладывает фото супруги в свой профиль и публично признается ей в любви. Подписчики Константина отметили красоту кадра, а также добавили, что им очень нравится их талантливая пара.

«Красивая, талантливая пара! С тонким чувством юмора! Безумно интересно смотреть ваши совместные сторис!»;

«Хорошее сочетание»;

«Какой интересный кадр», — прокомментировали пользователи.

Однако некоторые разглядели в снимке фотошоп.

«Думала удачный кадр. А, нет. Любимый фотошоп», — посчитали фолловеры.

В режиме самоизоляции Собчак и Богомолов проводят много времени вместе. Пара уже выучила привычки друг друга наизусть. Так, Константин знает, что входить в спальню к супруге можно только тогда, когда она уже проснулась. Для этого он мониторит ее пребывание в сети — если она там уже долго, вход разрешен. Если не угадал — настроение Ксении Анатольевны будет испорчено на весь день.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак и Богомолов показали, чем питаются в самоизоляции.