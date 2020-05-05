В «Лиге защиты врачей» объяснили увольнение 350 калининградских медиков

Президент межрегиональной общественной организации "Лига защиты врачей" Семен Гальперин в интервью НСН предположил, что стало причиной массового увольнения медиков в Калининграде на фоне эпидемии COVID-19.

Будучи сам врачом-физиотерапевтом он предположил, что их могли не устроить условия труда, с чем медики столкнулись в ряде регионов. Также Гальперин призвал сначала выяснить, что именно их подтолкнуло на этот для многих радикальный шаг, а потом уже осуждать их, если для этого найдутся основания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что о беспрецедентном увольнении медиков рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. Он также добавил, что не вправе их осуждать. При этом чиновник пояснил, что медики старше 65 лет остались на своем посту и продолжили работу.

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