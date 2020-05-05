В «Лиге защиты врачей» объяснили увольнение 350 калининградских медиков

Глава организации Семен Гальперин призвал не осуждать их столь радикального для многих решения на фоне эпидемии COVID-19.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС/ZOLTAN BALOGH, Facebook /semengalperin

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент межрегиональной общественной организации "Лига защиты врачей" Семен Гальперин в интервью НСН предположил, что стало причиной массового увольнения медиков в Калининграде на фоне эпидемии COVID-19.

Будучи сам врачом-физиотерапевтом он предположил, что их могли не устроить условия труда, с чем медики столкнулись в ряде регионов. Также Гальперин призвал сначала выяснить, что именно их подтолкнуло на этот для многих радикальный шаг, а потом уже осуждать их, если для этого найдутся основания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что о беспрецедентном увольнении медиков рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. Он также добавил, что не вправе их осуждать. При этом чиновник пояснил, что медики старше 65 лет остались на своем посту и продолжили работу.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
5 мая
Новое имя короля: ученые предложили ввести другое название коронавируса
5 мая
«Она совершенно здорова»: помощница Эдиты Пьехи рассказала о ее самочувствии
5 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
5 мая
Дизайнер рассказал, маски какого цвета будут популярны летом
4 мая
Школьники Москвы получат итоговые оценки 15 мая
4 мая
Филипп Киркоров и его «детки-конфетки» сдали анализы на коронавирус
4 мая
Нужно ли делать плановые прививки детям во время пандемии коронавируса
4 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 4 мая
4 мая
Заболевания и смертность от COVID-19 напрямую связаны с нарушением самоизоляции
4 мая
Когда закончится самоизоляция — узнаем у Путина

Читайте также

+3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:01
Уникальные возможности российских водолазов показали на видео
3:32
В «Лиге защиты врачей» объяснили увольнение 350 калининградских медиков
3:16
«Экспериментировать я люблю»: участница «Холостяка» Настя Ковалева о проекте
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
2:44
Новое имя короля: ученые предложили ввести другое название коронавируса
2:28
«Она совершенно здорова»: помощница Эдиты Пьехи рассказала о ее самочувствии

Сейчас читают

В «Лиге защиты врачей» объяснили увольнение 350 калининградских медиков
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров на YouTube

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок