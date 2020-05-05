Генконструктор РКК «Энергия» скончался в Коммунарке

Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», член президиума Российской академии наук (РАН), ученый Евгений Микрин скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщил президент РАН Александр Сергеев.

«Скончался выдающийся ученый, академик РАН Евгений Микрин. Он умер в расцвете сил, ему еще не было 65 лет. Это был очень яркий человек, всю свою жизнь посвятивший развитию отечественной космической программы <…> Фактически, мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом», — цитирует ТАСС президента РАН.

Сергеев уточнил, что Микрин скончался в ночь на 5 мая в столичной больнице в Коммунарке.

«Евгений Микрин был в первую очередь великолепный специалист. Он очень точно чувствовал работу технических устройств, отвечал за управление, стыковку и запуск в пилотируемой космической программе. Это очень большая потеря», — сказал о покойном его друг, академик РАН Владимир Фортов.

19 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил в эфире радио «Комсомольская правда», что Евгений Микрин заразился коронавирусом. Он выразил надежду на то, что ученый благополучно перенесет заболевание. По его словам, сначала медицинскую помощь конструктору оказывали на дому.

Евгений Микрин родился 15 октября 1955 года в городе Лебедянь Липецкой области. В 1973-м выпустился с золотой медалью из школы и в том же году поступил в Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана (МВТУ). Спустя пять лет окончил его по специальности «инженер-механик», а в 1984 году без отрыва от производства отучился на «инженера-математика» в Московском институте электронного машиностроения (МИЭМ). В РКК «Энергия» имени С. П. Королева попал в 1981 году, где и работал до своих последних дней. Почти за 40 лет он прошел путь от простого инженера до генерального конструктора корпорации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге умер старший врач городской станции скорой помощи Владимир Манькович. Его имя внесли в список медработников, скончавшихся во время пандемии коронавируса.

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