Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии больного коронавирусом премьера

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся новым типом коронавируса, чувствует себя нормально. Об этом сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков

«Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинских учреждений под присмотром врачей. Самочувствие остается в целом нормальным», — сказал Беляков.

По его словам, лечение председателя правительства проходит планово. Медики используют препараты, рекомендованные Минздравом РФ.

«Премьер-министр активно контактирует с коллегами по телефону», — сказал в заключение пресс-секретарь главы российского кабмина.

Как сообщал 5-tv.ru, коронавирусную инфекцию COVID-19 у Михаила Мишустина диагностировали 30 апреля. Об этом он проинформировал президента РФ Владимира Путина во время онлайн-совещания. Премьера положили в одну из государственных клиник. На время лечения обязанности Михаила Мишустина исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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