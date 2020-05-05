Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии больного коронавирусом премьера
Лечение председателя правительства РФ проходит в плановом порядке.
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся новым типом коронавируса, чувствует себя нормально. Об этом сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков
«Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинских учреждений под присмотром врачей. Самочувствие остается в целом нормальным», — сказал Беляков.
По его словам, лечение председателя правительства проходит планово. Медики используют препараты, рекомендованные Минздравом РФ.
«Премьер-министр активно контактирует с коллегами по телефону», — сказал в заключение пресс-секретарь главы российского кабмина.
Как сообщал 5-tv.ru, коронавирусную инфекцию COVID-19 у Михаила Мишустина диагностировали 30 апреля. Об этом он проинформировал президента РФ Владимира Путина во время онлайн-совещания. Премьера положили в одну из государственных клиник. На время лечения обязанности Михаила Мишустина исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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