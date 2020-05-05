Посольство РФ осудило вручение Пулитцеровской премии за антироссийские статьи

Газета New York Times получила награду за восемь публикаций о «режиме президента РФ Владимира Путина».

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Фото, видео: Zuma\TASS

Оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, награждая журналистов за антироссийские статьи, утверждения в которых много раз опровергались. Об этом сообщается на странице посольства России в США в Facebook.

В этом году газета New York Times получила награду за серию статьей о «режиме президента РФ Владимира Путина».

«Оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом (награждением — Прим. ред.) антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью. Если и есть в этом, как утверждается, „большой риск“, то только для репутации», — сообщили российские дипломаты.

Они назвали серию статей New York Times о России «прекрасным сборником неразбавленных русофобских измышлений». По мнению сотрудников российского посольства, материалы газеты можно изучать как инструкции по созданию фейков.

Пулитцеровской премии в номинации «международный репортаж» удостоились восемь статей New York Times. Они вышли в прошлом году и рассказывали якобы о причастности Москвы к военным действиями в ЦАР, Ливии и Сирии, попытках дестабилизировать ситуацию в Европе и другом. Российские власти неоднократно отрицали и опровергали правдивость сведений, изложенных в статьях газеты. Критиковали эти материалы и журналисты.

Пулитцеровская премия — одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Она названа в честь газетного магната Джозефа Пулитцера, согласно завещанию которого был основан одноименный фонд. Джозеф перечислил туда два миллиона долларов для награждения людей, добившихся выдающихся успехов в перечисленных областях. Ежегодно Пулитцеровская премия начала вручаться с 1917 года.

Два года назад 5-tv.ru сообщал, что издания New York Times и Washington Post получили Пулитцеровскую премию за публикации о связях президента Дональда Трампа с Россией и о пресловутом «вмешательстве» Москвы в выборы в США. В ходе многолетнего расследования спецпрокурор США Роберт Мюллер так и не нашел никаких доказательств сговора.

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