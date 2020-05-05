Правительство РФ освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам до конца 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает «Экономика сегодня».

«В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021–2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах — остаток равными долями с возможностью досрочного погашения», — говорится в документе за подписью главы правительства.

Решение скорректировать график выплат субъектов РФ по бюджетным кредитам было принято для поддержки регионов. Освободившиеся средства они смогут потратить на борьбу с коронавирусом нового типа, а также компенсировать с их помощью снижение налоговых и неналоговых доходов.

«Это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-экономической ситуации», — поясняется в тексте постановления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто и как может получить льготные кредиты в период пандемии коронавируса. По всей России только на беспроцентные зарплатные займы выделили 150 миллиардов рублей.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112