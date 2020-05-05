Израильские ученые из института биологических исследований в Нес-Ционе обнаружили антитела, способные атаковать коронавирус нового типа и бороться с болезнью. Об этом сообщает местное издание «Едиот Ахронот» со ссылкой на слова министра обороны страны Нафтали Беннета.

Глава оборонного ведомства недавно посетили институт и увидел разработку ученых. Он назвал это открытие «значительным прорывом» в борьбе с COVID-19.

«Это антитела, которые особым образом атакуют вирус и могут его нейтрализовать в организме пациента», — заявил Беннет.

На данный момент, по его словам, исследование прошло стадию разработки, сейчас оно нуждается в патенте. Однако, по данным издания, в институте сообщили, что вакцина на основе антител пока не прошла испытания на людях, ученым только предстоит проверить свою разработку в действии.

Над вакциной от COVID-19 работают ученые множества стран мира. Ведутся аналогичные работы и на просторах отечественной медицины. Ранее 5-tv.ru сообщал, когда клинические исследования вакцины от коронавируса начнутся в России.

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