Клинические исследования вакцины от коронавируса в России начнутся в июле
В научном проекте задействованы более 80 специалистов, в том числе из Петербурга и Новосибирска.
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Новосибирский научный центр «Вектор» совместно с петербургской биотехнологической компанией «Биокад» приступят к клиническим исследованиям вакцины от нового типа коронавируса в июле 2020 года.
После испытаний на низших приматах процесс разработки противодействия COVID-19 вышел в финальную стадию.
К исследованию подключены более 80 специалистов из различных научных сфер — от вирусологии и генной инженерии до биоинформатики и химии.
Как напоминает «Экономика сегодня», 28 апреля президент РФ Владимир Путин поручил представить график разработки вакцин для профилактики COVID-19.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сочла перспективными девять российских разработок вакцин против коронавируса.
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