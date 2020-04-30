Клинические исследования вакцины от коронавируса в России начнутся в июле

В научном проекте задействованы более 80 специалистов, в том числе из Петербурга и Новосибирска.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Igor Golovniov, Bbc, Britta Pedersen, Davide Fracassi, Cadu Rolim

Тема:
Эпидемия коронавируса

Новосибирский научный центр «Вектор» совместно с петербургской биотехнологической компанией «Биокад» приступят к клиническим исследованиям вакцины от нового типа коронавируса в июле 2020 года.

После испытаний на низших приматах процесс разработки противодействия COVID-19 вышел в финальную стадию.

К исследованию подключены более 80 специалистов из различных научных сфер — от вирусологии и генной инженерии до биоинформатики и химии.

Как напоминает «Экономика сегодня», 28 апреля президент РФ Владимир Путин поручил представить график разработки вакцин для профилактики COVID-19.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сочла перспективными девять российских разработок вакцин против коронавируса.

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Тема:
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