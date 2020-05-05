В России могут отменить экзамены для девятиклассников

В России допустили отмену ОГЭ из-за коронавируса. В программе «Диалог» в эфире одного из федеральных телеканалов министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в этом году в нашей стране из-за эпидемиологической обстановки могут отказаться от проведения основного государственного экзамена для девятых классов.

«Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации <…> и аттестация пройдет по текущим оценкам», — добавил глава ведомства.

Кравцов также добавил, что здоровье детей остается в приоритете, экзамены состоятся только в том случае, если это будет безопасно для школьников.

Кроме того, он заявил, что учебный год 2020/21 в российских школах начнется с 1 сентября при условии улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

«Как только позволит санэпидемситуация, надеемся, что с 1 сентября школа откроет свои двери и учащиеся сядут за парты. Я представляю, какая радость будет у всех — и школьников, и у родителей, что вернулись к традиционному обучению», — заявил он.

Министр подчеркнул, что российская образовательная система никогда не откажется от традиционной формы обучения в пользу дистанционной, а также не допустит, чтобы школьники не смогли общаться друг с другом.

Ранее Минпросвещения рекомендовало всем регионам закончить учебный год для выпускных классов до 5 июня, а 10-м классам до 30 мая.

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