Школьники Москвы получат итоговые оценки 15 мая

Столичный департамент образования опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о выставлении годовых оценок за 2019–2020 учебный год московским школьникам уже 15 мая. Соответственно, подбить все долги ученикам столичных школ придется за три дня с 12 числа, когда завершатся праздничные дни.

«Однако учебный год на этом не заканчивается. С 18 мая столичные школьники перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков», — говорится в заявлении образовательного департамента.

В этот период времени домашние задания уже задавать не будут. А выпускники 9-х и 11-х классов будут готовиться в дистанционном формате к ОГЭ и ЕГЭ до 29 мая.

Ранее Минпросвещения рекомендовало всем регионам закончить учебный год для выпускных классов до 5 июня, а 10-м классам до 30 мая.

Как сообщал 5-tv.ru, госэкзамены в колледжах и техникумах могут пройти дистанционно.

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