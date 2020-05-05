Прощайте, локоны! Экс-солистка «Блестящих» побрилась налысо в самоизоляции

Когда фанаты увидели новое фото певицы Анны Дубовицкой в Facebook, они не могли поверить своим глазам.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Бывшая солистка популярной группы «Блестящие» Анна Дубовицкая кардинально сменила имидж. Поп-звезда, которая всегда восхищала поклонников своими белоснежными локонами, в период самоизоляции решила побриться налысо. Фото, сделанное после стрижки, артистка опубликовала на своей странице в Facebook.

В чем причины такого кардинального преображения Дубовицой, неизвестно. Некоторые подписчики даже предположили, что это новый тренд — «сам себе парикмахер». По мнению пользователей, на такой шаг девушек вынуждают пойти закрытые салоны красоты.

Facebook @an.dubovitskaya

«Вот к чему приводит закрытие салонов красоты. Скоро этот тренд войдет в жизнь многих барышень на самоизоляции!»

«Очень красиво!»

«Круто очень!» — выразили мнение комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Шишкова сменила прическу в период самоизоляции.

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