Наценки на средства индивидуальной защиты на черном рынке достигли 500%

Ажиотаж в период борьбы с коронавирусной инфекцией в России способствовал искусственному раздуванию цен на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ). Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные госкорпорации «Ростех», их стоимость достигает 500%.

«Стоимость материала СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд), из которого производят медицинские костюмы и маски, взлетела на черном рынке в пять раз — до 1,5 тысячи рублей за килограмм при закупочной стоимости в пределах 300 рублей», — цитирует агентство российскую компанию.

Для борьбы со спекуляциями «Ростех» при поддержке Минпромторга РФ заключили сделку с четырьмя крупнейшими производителями о покупке материалов для СИЗ напрямую с фабрик по цене до 305 рублей за килограмм.

Кроме того, «Росхимзащита» (входит в состав госкорпорации) в настоящее время закупает у четырех изготовителей порядка 40% производимого сырья, распределяет заказы по швейным фабрикам и поставляет медицинские комплекты в субъекты РФ в соответствии с их потребностями.

«За счет прямых закупок корпорация может отгружать костюмы по приемлемым ценам — 847 рублей за костюм без учета доставки. Сейчас объем суточного производства превышает 90 тысяч защитных костюмов в сутки. Это показатель планируется увеличить до 150 тысяч в мае — такая задача поставлена государством», — сообщили в «Ростехе».

Как напоминает URA.RU, дефицит медицинских масок и респираторов в розничной продаже появился в России с начала февраля. В это время ряд производителей и продавцов подняли цены на эти средства защиты в несколько раз, после чего в СК РФ заявили о начале доследственных проверок с целью не допустить наживы частных лиц во время сложной эпидемиологической ситуации.

Как передавал 5-tv.ru, экс-министр, руководитель аппарата главы Саратовской области Олеся Горячева, покинувшая свой пост после скандала с закупкой медицинских масок по 425 рублей, заработала в 2018 году 4,59 миллиона рублей.

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