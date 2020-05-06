Габриэль из «Отчаянных домохозяек» покорила сеть фото с малышом

Известная американская актриса Ева Лонгория покорила сеть новой фотографией своего сына. Малыш появился на свет около года назад. Его назвали Сантьяго Энрике. После рождения мальчика жизнь голливудской звезды кардинально изменилась: она стала больше уделять времени домашним хлопотам и проводить все свободное время с сыном. Своего наследника Лонгория не боится даже брать на съемочную площадку — теледива не хочет, чтобы его воспитанием занимались няни.

На своей странице в Instagram актриса показала свежий снимок сына. На нем малыш слегка смотрит вверх удивленными глазками.

«Ангелы действительно существуют!» — написала светская львица в подписи к посту.

Instagram @evalongoria

Фотография годовалого мальчика произвела в сети настоящий фурор и вызвала шквал умиления у пользователей.

«Какой он лапочка!»

«Действительно ангел!»

«Невероятный малыш!» — восхищались юзеры.

Ева Лонгория вышла замуж за бизнесмена Хосе Антонио Бастона четыре года назад. Звезда призналась, что чувствует себя рядом с супругом как за каменной стеной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ева Лонгория завела фанатов снимком в неглиже.