«По-настоящему отчаянная домохозяйка»: Ева Лонгория завела фанатов снимком в неглиже

45-летняя актриса потрясла подписчиков сексуальным фото в одной ночнушке.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face; Instagram @evalongoria

Самоизоляция не повлияла на фигуру самой красивой актрисы сериала «Отчаянные домохозяйки». К такому выводу пришли подписчики Евы Лонгории, увидев ее очередное фото в Instagram. Звезда снялась в неглиже, приняв эротичную позу. Одна лямка ее ночнушки упала вниз, обнажив край роскошной груди. Внимание привлекают и стройные ноги знаменитости.

«Люди думают, что я так выгляжу на карантине», — написала Лонгория.

Звезда намекнула, что ее тело в реальности сегодня выглядит иначе. Фото не новое, о чем говорит добавленный к тексту хэштег tbt, то есть throwback thursday — дословно «четверг воспоминаний». Эту пометку используют для кадров, которые относятся к прошлому периоду. Верные поклонники в комментариях подтвердили, что уже видели этот снимок. Но не поверили в потерю формы Евы.

Instagram @evalongoria

В последнее время 45-летняя актриса не раз делилась свежими кадрами в самоизоляции и уже доказала: с ее фигурой все в порядке. Если, конечно, все это время она не использовала ретушь.

«Именно так ты и выглядишь!»

«Теперь я знаю, как хочу выглядеть на карантине»;

«Настоящая отчаянная домохозяйка», — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что похудевшая Ева Лонгория примерила роскошный наряд.

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