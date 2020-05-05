Известная российская телеведущая Екатерина Стриженова показала, как преобразилась в период самоизоляции. Звезда воспользовалась услугами стилиста на работе и освежила свою стрижку — получилось очень стильно и элегантно. Видео в новом образе знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

«Когда была на работе, воспользовалась ситуацией и отрезала все лишнее. Руки помыли и обработали антисептиком. У нас постепенно открываются салоны с медицинской лицензией, прекрасно!» — поделилась хорошими новостями теледива.

Поклонники оценили новую прическу Стриженовой. Комментируя имидж ведущей, все сошлись во мнении, что у нее безупречное чувство стиля, а стрижка звезде очень идет, поскольку подчеркивает выразительные четы ее лица.

Instagram @strizhenovae

«Какая красавица!»

«Екатерина, восхищена Вами! Так держать. Вы пример для наших женщин!»

«Невероятно женственная и модная!»

«Чудо-женщина!» — восторгались подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Стриженова показала, как внук будит всю семью.