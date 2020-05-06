Образы, выполненные в небесно-голубых тонах, подписчикам напомнили сказочных принцесс.

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Фото, видео: Instagram @keti_one_official

Российская певица, солистка группы «А’Студио» Кети Топурия растрогала поклонников новыми фотографиями со своей четырехлетней дочкой Оливией. На своей странице в Instagram поп-дива разместила кадры, на которых позирует вместе с малышкой в схожих нарядах: на обоих надеты воздушные белые платья, обрамленные кружевом. Образы светской львицы и ее наследницы получились настолько сказочными и милыми, что напомнили подписчикам принцесс.

Фанаты не удержались от комплиментов и выразили восхищение Топурией и ее подрастающей дочерью. По мнению пользователей, девочка вырастет такой же красавицей, как ее мама.

Instagram @keti_one_official

«Принцессы просто! Глаз не оторвать!»

«Такие милые!»

«Прям капелька вся в маму!»

«Куколки!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что  Кети Топурия сразила фанатов в платье с глубоким декольте.

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