Один lооk на двоих: Кети Топурия с дочкой примерили «кукольные» платья
Образы, выполненные в небесно-голубых тонах, подписчикам напомнили сказочных принцесс.
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Фото, видео: Instagram @keti_one_official
Российская певица, солистка группы «А’Студио» Кети Топурия растрогала поклонников новыми фотографиями со своей четырехлетней дочкой Оливией. На своей странице в Instagram поп-дива разместила кадры, на которых позирует вместе с малышкой в схожих нарядах: на обоих надеты воздушные белые платья, обрамленные кружевом. Образы светской львицы и ее наследницы получились настолько сказочными и милыми, что напомнили подписчикам принцесс.
Фанаты не удержались от комплиментов и выразили восхищение Топурией и ее подрастающей дочерью. По мнению пользователей, девочка вырастет такой же красавицей, как ее мама.
«Принцессы просто! Глаз не оторвать!»
«Такие милые!»
«Прям капелька вся в маму!»
«Куколки!» — отметили комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кети Топурия сразила фанатов в платье с глубоким декольте.
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