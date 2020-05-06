🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 мая, Луна в Скорпионе настойчиво толкает нас на принятие самых ответственных решений.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 мая, Луна в Скорпионе настойчиво толкает нас на принятие самых ответственных решений. В этот день стоит дать волю накопившимся эмоциям.

♈ Овен

Вы должны работать вместе с другими, а не против них. Научитесь говорить «Я хотел бы, чтобы вы помогли мне по хозяйству» вместо «Вы никогда ничего не делаете по дому». Вам нужно перестать нападать на близких.

Космический совет: будьте внимательны к тому, как вы излагаете свои просьбы.

♉ Телец

Пора избавиться от масок и прочей шелухи, чтобы найти себя настоящего. Не всем будет удобно с тем, кем вы становитесь. Но их мнение мало что значит. Отныне вы несете ответственность только перед собой.

Космический совет: будьте собой и помните, что «все остальные уже заняты».

♊ Близнецы

Сейчас не время воплощать ваши идеи в жизнь. Необходимо провести исследование, углубиться в предмет, и переговорить со специалистами в интересующей вас области. Лучше всего делиться своим мнением только тогда, когда у вас на руках есть все карты.

Космический совет: проведите масштабное исследование.

♋ Рак

Пора уже научиться принимать себя таким, какой вы есть. Осознание — это первый шаг на пути к трансформации. Однако не стоит путать принятие с токсичным поведением, которым вы можете отравить жизнь близких людей.

Космический совет: не отвергайте свои эмоции.

♌ Лев

Это решающий момент. Вступать на неизведанный путь всегда страшно. Чтобы немного успокоить расшатанные нервы, вспомните, как и почему вы решили изменить свою жизнь.

Космический совет: пришло время воплотить планы в жизнь.

♍ Дева

Примите дуальность, которая является синонимом нашего существования на физическом уровне. Примите каждый аспект человеческого существования, зная, что все временно. Свет всегда будет чередоваться со тьмой, день с ночью, а солнце с луной.

Космический совет: примите дуальность этого мира, тьма и свет всегда будут чередоваться.

♎ Весы

Ваш дом — это ваша крепость, ваше убежище. Только здесь вы можете сбросить все маски и быть тем, кем являетесь. Пора привести жилище в порядок. Начните с генеральной уборки. И как знать, может быть, у вас появится вдохновение и вам захочется сделать капитальный ремонт в спальне.

Космический совет: займитесь домашними делами.

♏ Скорпион

Вы можете либо жаловаться на неудачи, либо противостоять каждому вызову. Выбор всегда был и остается за вами. Вы должны принять урок, который поможет вам освободиться из замкнутого круга.

Космический совет: научитесь понимать и принимать уроки Вселенной.

♐ Стрелец

Настало время для глубокого детокса. Вам предстоит избавиться от лишнего хлама не только в своей кладовке, но и в душе. Найдите то, что разрушает вас изнутри и дистанцируйтесь от этого. Плохие воспоминания, обиды, токсичные люди — пора со всем этим прощаться.

Космический совет: очистите свой разум, тело и душу.

♑ Козерог

Не обвиняйте близких в том, что они отказываются принимать вашу помощь. Просто иногда нам нужно пройти через какую-то ситуацию самостоятельно. Дайте им время побыть наедине с собой. Будьте более сострадательны и терпимы к любимым.

Космический совет: будьте добродетельными и сострадательными.

♒ Водолей

Похоже, пришла пора активных действий. Выходить из зоны комфорта — безумно страшно. Но чем чаще вы будете это делать, тем легче вам будут даваться любые перемены в жизни. Ничего не бойтесь, Вселенная всегда на вашей стороне.

Космический совет: настало время действовать.

♊ Рыбы

Если бы они хотели продолжить свой путь вместе с вами — они бы это сделали. Перестаньте цепляться за прошлое и прокручивать в своей голове различные воспоминания. Жизнь — странная штука, и иногда даже самым близким людям приходится говорить «прощай».

Космический совет: иногда нам приходится прощаться.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая.

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