Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости пообещал жестко наказывать водителей, нарушающих карантин. По словам градоначальника, данная мера будет применяться только к тем автолюбителям, кто официально должен соблюдать самоизоляцию из-за коронавируса.

В эту категорию попадают жители Москвы, находящиеся на домашнем лечении от COVID-19, их родственники, а также те, кто контактировал с зараженными новым внеклеточным агентом и недавно вернулся из зарубежной поездки.

Новые методы воздействия в отношении нарушителей будут введены с 10 апреля.

«Раньше мы жестких мер не предпринимали, все-таки доводили до их сведения, что им необходимо оставаться дома и, в крайнем случае, только штрафовали. Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, просто не выходя из кабинета», — заявил Сергей Собянин.

Мэр столицы России добавил, что городские власти видят всех жителей Москвы, которые должны находиться на карантине. Фиксируется даже элементарный выход человека из подъезда, не говоря о личных автомобилях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто подпадает под штрафы за нарушение самоизоляции в Петербурге.

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