По словам столичного градоначальника, данная мера коснется не всех водителей.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости пообещал жестко наказывать водителей, нарушающих карантин. По словам градоначальника, данная мера будет применяться только к тем автолюбителям, кто официально должен соблюдать самоизоляцию из-за коронавируса.

В эту категорию попадают жители Москвы, находящиеся на домашнем лечении от COVID-19, их родственники, а также те, кто контактировал с зараженными новым внеклеточным агентом и недавно вернулся из зарубежной поездки.

Новые методы воздействия в отношении нарушителей будут введены с 10 апреля.

«Раньше мы жестких мер не предпринимали, все-таки доводили до их сведения, что им необходимо оставаться дома и, в крайнем случае, только штрафовали. Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, просто не выходя из кабинета», — заявил Сергей Собянин.

Мэр столицы России добавил, что городские власти видят всех жителей Москвы, которые должны находиться на карантине. Фиксируется даже элементарный выход человека из подъезда, не говоря о личных автомобилях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто подпадает под штрафы за нарушение самоизоляции в Петербурге.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
10 апр
В России выявлено 1786 новых случаев заражения COVID-19
10 апр
Девушки в платьях из подушек заполонили Instagram: новый челлендж на время самоизоляции
10 апр
Собянин считает очевидными последствия вспышки коронавируса в Ухане для Москвы
10 апр
«Зато всегда на позитиве»: Ефимова показала эффектные упражнения в карантине
10 апр
За сутки в больницу в Коммунарке поступило более ста человек
10 апр
Борис Джонсон переведен в обычную палату
10 апр
Карантинный флешмоб: австралийцы фотографируются в карнавальных костюмах возле мусорки
10 апр
Мишустин заявил о готовности выделить дополнительные средства на вывоз россиян
10 апр
Эксперты объяснили опасность фишинговых писем про коронавирус
10 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 10 апреля

Читайте также

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
74.61
-1.14 81.09
-1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:51
СК возбудил уголовное дело после демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге
10:42
В России выявлено 1786 новых случаев заражения COVID-19
10:38
Девушки в платьях из подушек заполонили Instagram: новый челлендж на время самоизоляции
10:26
Собянин считает очевидными последствия вспышки коронавируса в Ухане для Москвы
10:14
«Зато всегда на позитиве»: Ефимова показала эффектные упражнения в карантине
10:02
За сутки в больницу в Коммунарке поступило более ста человек

Сейчас читают

Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок