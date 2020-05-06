Правительство Латвии заявило, что было «донором денег» в СССР

В эти дни прибалтийское государство отмечает 30 лет независимости, за которые в стране все перевернулось с ног на голову.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Victor Lisitsyn, 5-tv.ru

Громким заявлением на фоне празднования 30-летия со дня провозглашения декларации независимости разразился министр юстиции страны Янис Борданс. Он предположил, что Латвийская СССР была «донором денег» в Советском Союзе. Об этом сообщает «Sputnik Латвия».

Борданс посчитал, что все прибалтийские республики в тот период отдавали в бюджет от 30 до 48 процентов своих бюджетов, а вот именно Латвия отдавала максимум — 48%.

«Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР», — подчеркнул министр.

Также в материале отмечается, что комиссия, которая в Латвии занимается подсчетом ущерба от так называемой «советской оккупации», собирается оценить бюджетные расходы республики за период с 1946 по 1960 годы.

В российском МИД в очередной раз напомнили, что термин «оккупация» неприемлем в этом случае, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не было военных действий. Все происходило в рамках международного права того времени и строго по просьбе и договоренности с действующими тогда властями.

А пока вернемся к юбилею… 4 мая 1990 года председатель верховного совета республики отправил послания правительствам стран, о том что в Латвии начался переходный период. Тогда этот момент назвали днем народного единства, и только теперь ясно, что это лишь громкие слова. В начале 90-х для миллиона русских, украинцев, белорусов все изменится.

К чему пришла страна за 30 лет независимости расскажет Сергей Лесков.

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