Правительство Латвии заявило, что было «донором денег» в СССР
В эти дни прибалтийское государство отмечает 30 лет независимости, за которые в стране все перевернулось с ног на голову.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Стас Михайлов с женой романтично станцевали под песню Киркорова — видео
Врач-гериатр дал три важных совета пожилым людям в самоизоляции
Фото, видео: www.globallookpress.com /Victor Lisitsyn, 5-tv.ru
Громким заявлением на фоне празднования 30-летия со дня провозглашения декларации независимости разразился министр юстиции страны Янис Борданс. Он предположил, что Латвийская СССР была «донором денег» в Советском Союзе. Об этом сообщает «Sputnik Латвия».
Борданс посчитал, что все прибалтийские республики в тот период отдавали в бюджет от 30 до 48 процентов своих бюджетов, а вот именно Латвия отдавала максимум — 48%.
«Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР», — подчеркнул министр.
Также в материале отмечается, что комиссия, которая в Латвии занимается подсчетом ущерба от так называемой «советской оккупации», собирается оценить бюджетные расходы республики за период с 1946 по 1960 годы.
В российском МИД в очередной раз напомнили, что термин «оккупация» неприемлем в этом случае, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не было военных действий. Все происходило в рамках международного права того времени и строго по просьбе и договоренности с действующими тогда властями.
А пока вернемся к юбилею… 4 мая 1990 года председатель верховного совета республики отправил послания правительствам стран, о том что в Латвии начался переходный период. Тогда этот момент назвали днем народного единства, и только теперь ясно, что это лишь громкие слова. В начале 90-х для миллиона русских, украинцев, белорусов все изменится.
К чему пришла страна за 30 лет независимости расскажет Сергей Лесков.
Читайте также
75%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?