Популярная блогер Инстасамка сообщила в полицию о получении угроз

Популярная в России блогер и рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) обратилась в полицию. Как стало известно 5-tv.ru, она заявила, что злоумышленники угрожают ей и ее близким.

Согласно обращению Инстасамки, неизвестные также распространяют ее личные данные и номера банковских карт. Правоохранители устанавливают подробности.

Дарья Зотеева родилась 11 мая 2000 года в городе Чехове. Окончив школу, она переехала в Москву и начала карьеру блогера. Изначально девушка записывала короткие смешные ролики в Instagram под псевдонимом Дарья Президентша. В начале 2019 года она начала читать рэп. Наиболее известные треки — «Модные очки», «Трипл малыш» и Ariflame.

Однако настоящая популярность к Зотеевой пришла благодаря нескольким интернет-скандалам. В июне прошлого года, уже будучи Инстасамкой, она опубликовала видео из разгромленной квартиры. Блогер сообщила, что у нее украли четыре миллиона рублей и ценные вещи. Через три месяца выяснилось, что ограбление было фейком. Несколько дней назад 19-летняя девушка вышла в прямой эфир в Instagram — судя по поведению, нетрезвой — и начала оголяться. На ее профиль подписаны 2,2 миллиона пользователей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на получение угроз пожаловалась бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина. Она сообщила, что угрожать ей начали после жестокого поступка бывшего мужа. Гуф натравил своего пса на других собак и транслировал драку в Instagram.