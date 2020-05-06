В Минздраве рассказали, сколько россиян болеют коронавирусом и сколько есть коек

Около 126 тысяч инфекционных коек развернуто в России для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Это около 10% от общего числа коек в стране, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня в общей сложности по стране развернуто 126 тысяч коек, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. В общем количестве это, если от всех коек взять в Российской Федерации, которые вносятся в государственную статистическую отчетность — это в районе 10% коек от общего числа РФ», — сказал Мурашко на заседании в Госдуме.

Он добавил, что на сегодняшний день в больницах страны лежит около 80 тысяч человек с коронавирусом или подозрением на него. Среди них около четырех тысяч пациентов находятся в тяжелом состоянии. От 1200 до 1500 лежат в реанимациях.

«Сегодня дефицита в реанимационных койках нет. <…> Создана информационная система, в которой виден каждый пациент, амбулаторный и стационарный, и на какой койке он сейчас находится, поэтому мы можем видеть всех пациентов на койках», — добавил министр.

По данным на 6 мая, всего в России зарегистрировано почти 166 тысяч заболевших коронавирусом. За последние сутки их стало больше на 10,5 тысячи человек. Благополучно переболели COVID-19 более 21 тысячи граждан РФ — почти 1,5 тысячи за последние сутки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минздраве опровергли выход России на плато по коронавирусу. Главный пульмонолог ведомства Сергей Авдеев утверждает, что до достижения данной точки еще далеко.

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