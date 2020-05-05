В Минздраве заявили об отсутствии выхода РФ на плато по коронавирусу

По словам главного пульмонолога ведомства Сергея Авдеева, до достижения данной точки еще далеко.

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Фото, видео: ТАСС / RONALD WITTEK, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев заявил об отсутствии выхода России на плато по коронавирусу, сообщает пресс-служба ведомства. По его словам, данная ситуация связана с не очень хорошим соблюдением жителями страны введенного режима самоизоляции.

«Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки. Мэр Москвы (Сергей — Прим.ред.) Собянин сказал, что мы прошли одну четвертую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика», ― сказал Сергей Авдеев.

Специалист призвал россиян соблюдать предписанный режим и проявлять терпение до окончания ограничительных мер.

По последним данным, в РФ общее количество заболевших COVID-19 достигло 145 268 человек. От коронавируса скончались 1356 пациентов, выздоровели 18 095 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые предложили ввести другое название коронавируса.

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Тема:
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