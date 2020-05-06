Восемнадцатилетний житель Кубани спас из огня пожилую женщину
Студент казачьего вуза Анатолий Шамрай, услышав крики о помощи, не раздумывая бросился в самое пекло горящего дома.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Стас Михайлов с женой романтично станцевали под песню Киркорова — видео
Фото, видео: ТАСС / Илья Питалев
В Краснодарском крае 18-летний юноша вынес из горящего дома пожилую женщину. Анатолий Шамрай услышал крики о помощи и не раздумывая бросился в пекло. За секунды до этого в доме прогремел взрыв. МЧС отметило поступок молодого человека и уже вручило награду. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Елены Норкунайте.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что частные дома сгорели под Самарой, столб черного дыма был виден за километры.
Читайте также
32%
1.24 80.06
0.94
Нашли ошибку?