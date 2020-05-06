В Краснодарском крае 18-летний юноша вынес из горящего дома пожилую женщину. Анатолий Шамрай услышал крики о помощи и не раздумывая бросился в пекло. За секунды до этого в доме прогремел взрыв. МЧС отметило поступок молодого человека и уже вручило награду. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Елены Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что частные дома сгорели под Самарой, столб черного дыма был виден за километры.