Как минимум шесть частных домов объяты пламенем в поселке Шмидта (Запанской) вблизи Самары. Как передает портал 63.ru, днем во вторник сначала загорелась одна постройка, но затем огонь перекинулся на рядом стоящие жилища.

По данным регионального МЧС, площадь пожара составляет около 600 квадратных метров. К тушению привлечены 69 человек, задействовано 14 единиц техники.

На кадрах очевидцев видно, что столб густого черного дыма вздымается высоко в небо, и виден издалека.

Информация по погибшим и пострадавшим уточняется.

Ранее 5-tv.ru передавал, что шесть человек сгорели в частном доме под Москвой.