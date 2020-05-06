Баста, Дима Билан, Тима Белорусских: объявлен список участников VK Fest 2020
Онлайн-фестиваль пройдет в период с 15 по 21 мая 2020 года.
Фото: РИА Новоcти / Александр Гальперин
ВКонтакте и Radio Record назвали имена исполнителей, которые выступят на VK Fest 2020. Фестиваль впервые пройдет онлайн и продлится неделю — с 15 по 21 мая. Трансляции с VK Fest 2020 можно будет бесплатно посмотреть в официальном сообществе мероприятия.
Среди исполнителей, которые выступят на фестивале — Баста, Градусы, «Ночные снайперы», Дима Билан, Елена Леша Свик, Мумий Тролль, Ольга Бузова, Полина Гагарина, Тима Белорусских, Тимати и другие. Кроме того, к трансляциям подключатся известные блогеры и стендаперы.
С полным расписанием мероприятия можно ознакомиться в официальном сообществе VK Fest. Организаторы фестиваля уделили особое внимание правилам безопасности. Все участники VK Fest 2020, в том числе и съемочная группа, будут соблюдать дистанцию, мыть руки и измерять температуру. Кроме того, их снабдят средствами индивидуальной защиты.
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