Возможности популярного приложения для знакомств расширят к середине 2020 года.

В Tinder появится функция видеочатов

Фото: Ведомости/ТАСС

Тема:
Эпидемия коронавируса

Популярное мобильное приложение Tinder для романтических встреч и знакомств получит функцию видеочатов для общения пользователей один на один. Обновление анонсировала компания-владелец Match Group, входящая в американскую интернет-корпорацию InterActiveCorp.

В отчетности Match Group за первый квартал говорится, что видеочаты появятся в приложении конца июня. Других подробностей разработчики пока не раскрывают. В компании отмечают, что на фоне пандемии Tinder вошел в число самых востребованных приложений, поскольку позволяет встретить новых людей, не выходя из дома.

Возможности Tinder задумали расширить в связи с изменениями потребностей современных пользователей. Того требовала сложившаяся ситуация в связи с социальным дистанцированием людей, указали в компании. Пока зарегистрированные в Tinder могут лишь общаться в чатах, отправляя друг другу текстовые сообщения.

Ранее 5-tv.ru писал, как защититься от прослушивания разговоров в мессенджерах.

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