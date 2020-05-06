Глава Минэкономразвития Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам

Министр экономического развития РФ Максим Решетников исключен из рабочей группы совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Соответствующее распоряжение Владимира Путина появилось на официальном портале правовой информации.

Вместо него, согласно документу, в рабочую группу вошла заместитель Решетникова Полина Крючкова. Кроме того, в состав совета также включен заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсений Беленький.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, на совещании, посвященном поддержке экономики и социальной сферы в условиях пандемии коронавируса, Максим Решетников доложил Владимиру Путину о выполнении его решения об отсрочках по уплате налогов для бизнеса. Президент попросил министра поглубже вникнуть в ситуацию.

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