Глава Минэкономразвития Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
Соответствующе распоряжение подписал Владимир Путин.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Карпухин
Министр экономического развития РФ Максим Решетников исключен из рабочей группы совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Соответствующее распоряжение Владимира Путина появилось на официальном портале правовой информации.
Вместо него, согласно документу, в рабочую группу вошла заместитель Решетникова Полина Крючкова. Кроме того, в состав совета также включен заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсений Беленький.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, на совещании, посвященном поддержке экономики и социальной сферы в условиях пандемии коронавируса, Максим Решетников доложил Владимиру Путину о выполнении его решения об отсрочках по уплате налогов для бизнеса. Президент попросил министра поглубже вникнуть в ситуацию.
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