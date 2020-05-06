Головкин или Альварес? Независимые рефери внимательно пересмотрели бой 2017 года

Пока новые спортивные состязания во всем мире не проводятся из-за распространения COVID-19, спортивный стриминговый сервис DAZN решил перепроверить результаты старых. Он пригласил независимых судей, чтобы разрешить споры вокруг состоявшегося в осенью 2017 года первого поединка между боксером из Казахстана Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Канело Альваресом.

Тогда бой в Лас-Вегасе завершился вничью, оставив титулы за Головкиным. После 12 раундов судья Дейв Моретти присудил победу казахстанцу со счетом 115-113, Дон Трелла зафиксировал ничью, 114-114, а Аделаида Берд решила, что поединок выиграл Альварес со счетом 118-110. Их решения вызвали бурные споры в среде специалистов во всем мире.

Теперь, как пишет интернет-портал zakon.kz, по просьбе DAZN удары и очки заново посчитали новые рефери. В результате, пересмотрев видео, Андреас Хейл присудил победу Геннадию Головкину со счетом 115-113. На 100% солидарен с коллегой оказался Марк Лелинвалла. А Стивен Мюльхаузен счел преимущество боксера из Казахстана увидел еще более очевидным — 116-112.

Не исключено, что DAZN решит провести подобный эксперимент и со второй встречей спортсменов, которая состоялась в 2018 году в Неваде и завершилась победой Альвареса. Тогда 5-tv.ru подробно рассказывал о поединке.