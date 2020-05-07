Бэнкси посвятил рисунок врачам-супергероям

Британский художник Бэнкси создал новый рисунок про врачей в период пандемии коронавируса. Свою работу он разместил на странице в Instagram.

На рисунке изображен мальчик, сидящий на полу. Он держит в руке фигурку медсестры в маске, ее развевающаяся накидка напоминает плащ супергероя. Рядом с ребенком стоит корзина, в ней лежат заброшенные игрушки —Бэтмен и Человек-паук. Картина выполнена в черно-белой гамме.

К новой работе Бэнкси оставил краткий комментарий, предоставив зрителям самостоятельно трактовать его произведение искусства.

«Game changer», — написал художник, что можно перевести как «Это меняет правила игры».

Instagram @banksy

Интересно, что художнику удалось воплотить рисунок и в реальной жизни, а не только в сети. Как сообщает Би-би-си, «физический» аналог картины появился в больнице Саутгемптона. Холст размером в один квадратный метр вывесили возле отделения неотложной помощи. Для врачей Бэнкси оставил записку, в которой поблагодарил их за работу и выразил надежду, что его картина «немного осветлит это место, даже если оно будет только черно-белым».

Художник уже не в первый раз посвящает свои работы трудному периоду пандемии коронавируса. В прошлый раз он обыграл тему самоизоляции. Он разрисовал фигурками крыс собственную ванную: животные шалили в его доме, раскачивая зеркало, выдавливая зубную пасту и разматывали рулон туалетной бумаги. Тогда он оставил к работе шутливую подпись: «Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома».

Бэнкси — знаменитый художник-аноним, живущий в Лондоне. За многие годы его имя и личность не удалось установить никому. Он оставляет граффити в различных местах, посвящая их часто теме социальных проблем, а также политическим событиям из жизни мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бэнкси создал инсталляцию с отверстием от снаряда вместо звезды Вифлеема.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112