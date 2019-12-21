Бэнкси создал инсталляцию с отверстием от снаряда вместо звезды Вифлеема

Рождественской инсталляцией с отверстием от снаряда вместо звезды Вифлеема украсил свой отель в Палестине британский художник Бэнкси. Фото произведения он разместил на своей странице в Instagram, назвав его «Шрам Вифлеема».

На изображении — рождественский вертеп с младенцем Иисусом, Девой Марией и святым Иосифом расположен под серой стеной, в которой зияет дыра, словно пробитая артиллерийским снарядом.

Instagram @banksy

Как сообщает ТАСС, The Walled Off Hotel («Отгороженный отель») появился у стены, разделяющей Израиль и Палестину, в Вифлееме в 2017 году. Его номера украшены работами андеграундного художника и режиссера Бэнкси, настоящее имя и лицо которого не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что картина Бэнкси, высмеивающая британский парламент, продана на аукционе Сотбис за 10 миллионов фунтов стерлингов в течение 13 минут. Вместо депутатов на полотне изображены человекообразные обезьяны.